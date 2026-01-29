Wizz Air, più collegamenti verso la Spagna da Malpensa nell’estate 2026

Oltre un milione di voli e 47 frequenze settimanali. Questi gli impegni di Wizz Air tra Milano Malpensa e la Spagna nell’estate 2026. Nell’alta stagione, il vettore prevede un incremento della capacità dallo scalo milanese verso il Paese iberico del 36% rispetto alla scorsa summer.

Per rispondere alla crescente domanda, i collegamenti verso Barcellona, Palma di Maiorca, Siviglia e Valencia durante la prossima summer saranno garantiti giornalmente. Lo schedule includerà anche rotte verso Madrid (10 voli a settimana con un raddoppio delle frequenze il lunedì, venerdì e domenica) e Malaga (5 voli a settimana), garantendo massima flessibilità per viaggi d’affari e turismo.

Novità sarà il collegamento per Bilbao nei Paesi Baschi, operato 4 volte a settimana. E completeranno l’offerta da Malpensa i voli per Alicante (4 volte a settimana).

“Malpensa non è solo una base operativa strategica per Wizz Air, ma il cuore pulsante di un progetto ambizioso che ci vede lavorare fianco a fianco con l’Ente Spagnolo del Turismo per unire ancora di più l’Italia e la Spagna - Salvatore Gabriele Imperiale, corporate communications manager di Wizz Air -. Crediamo fermamente nel valore di questa collaborazione: Wizz Air si pone oggi come il ponte naturale e privilegiato che connette queste due nazioni così vicine, rendendo le eccellenze del territorio spagnolo — dalla cultura di Bilbao alle tradizioni delle Baleari — accessibili a migliaia di viaggiatori italiani. Questa sinergia con l’Ente ci permette di trasformare il volo in un’opportunità di scambio profondo, favorendo una mobilità che sia non solo frequente e conveniente, ma anche motore di crescita per l’intero ecosistema turistico ed economico dei due Paesi.”

Per rafforzare gli impegni verso la Spagna, il vettore collabora costantemente con l’Ente Spagnolo del Turismo. Nei piani oltre 3 milioni di posti di posti in vendita – con una crescita del 26% rispetto allo scorso anno.

“Le connessioni dirette tra l’Italia e la Spagna rappresentano uno strumento fondamentale per rafforzare i flussi turistici e permettere ai viaggiatori di scoprire il Paese in modo più profondo e autentico - spiega Blanca Pérez-Sauquillo, direttrice dell’Ente Spagnolo del Turismo a Milano -. Grazie alla varietà di collegamenti diretti di Wizz Air in partenza dall’area di Milano, si aprono nuove opportunità per raggiungere non solo destinazioni consolidate, ma anche luoghi meno conosciuti e sorprendenti come Bilbao, nuova proposta di grande interesse culturale e gastronomico. Un’offerta che invita a esplorare una Spagna sempre più varia, accessibile e ricca di esperienze.”