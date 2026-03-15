Prezzi in vendita diretta e concorrenza: le lamentele degli agenti Usa

In cima alla lista ci sono i prezzi praticati dai fornitori inferiori rispetto a quelli proposti agli intermediari. I membri dell’Asta non hanno dubbi: è questa una delle principali problematiche per l’associazione degli agenti di viaggi statunitensi, riuniti all’Asta River Cruise Expo ad Amsterdam.

Come riporta travelweekly.com, il sondaggio è stato raccolto in tempo reale ed elencava 6 problematiche principali: tra queste anche le famose tariffe non commissionabili e le commissioni non pagate per viaggi interamente saldati ma cancellati. Ma nel mirino sono finiti anche i fornitori che pagano le commissioni in ritardo oppure non le pagano per nulla.