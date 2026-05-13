Zucchetti e SiteMinder consolidano la partnership strategica per il settore alberghiero

Zucchetti, provider italiano di tecnologia per l’hotellerie, consolida la partnership strategica con SiteMinder, la piattaforma mondiale di hotel commerce basata su intelligenza artificiale. La collaborazione rafforza l’interoperabilità tra le soluzioni e apre nuove opportunità di ricavo per gli hotel clienti condivisi in Italia e nel resto del mondo.

Nell'ambito del rafforzamento della partnership, la collaborazione strategica consolida l'integrazione tra le piattaforme delle due aziende. Vertical Booking, il central reservation system (CRS) di Zucchetti, sarà integrato con la piattaforma SiteMinder, che dal 2016 è già collegata a Simple Booking, l’internet booking engine (IBE) di Zucchetti adottato da centinaia di strutture clienti di entrambe le aziende. L’accordo estende inoltre le funzionalità disponibili tra la piattaforma SiteMinder e i property management system (PMS) di Zucchetti. Queste ulteriori integrazioni saranno implementate in Italia e Spagna, nonché in altri mercati chiave in Europa, Asia-Pacifico e in America.

Le richieste degli albergatori

La partnership si fonda anche sui risultati di un recente sondaggio condotto da SiteMinder su 700 albergatori nei principali mercati turistici mondiali. Dalla ricerca emerge che quasi il 40% degli intervistati ritiene che la frammentazione dei sistemi e la complessità legata all’aggiunta di nuovi canali di distribuzione limitino la capacità di intercettare la domanda dei viaggiatori. L’indagine ha inoltre evidenziato quanto sia sempre più importante per gli hotel trasformare rapidamente le opportunità di mercato in ricavi: per il 58% degli albergatori, lo speed-to-market – reso possibile da una connettività più fluida tra i sistemi alberghieri – è un fattore essenziale per intercettare le opportunità di mercato attuali.

Le dichiarazioni dei vertici

“Consideriamo questa partnership strategicamente importante nel lungo termine”, afferma Angelo Guaragni, ceo di Zucchetti Hospitality. “Insieme, Zucchetti e SiteMinder mettono a disposizione competenze complementari per gli hotel che utilizzano le soluzioni di entrambe le aziende nei principali mercati del turismo e dell'ospitalità a livello globale. Rafforzare la nostra collaborazione significa offrire ai clienti comuni non solo la flessibilità per costruire lo stack tecnologico più adatto alle loro esigenze, ma anche l’accesso a nuove opportunità di ricavo. È questo il senso del nostro impegno condiviso”.

Jonathan Kenny, chief operating officer di SiteMinder, commenta: “Zucchetti è un brand di fiducia nella tecnologia per l’ospitalità; questa partnership si fonda su una relazione che, da quasi dieci anni, genera risultati per i nostri clienti condivisi. Alla base di questa collaborazione c'è una convinzione semplice: gli hotel non dovrebbero mai essere limitati dalla tecnologia che utilizzano. Ciò significa offrire loro maggiore libertà di scelta e accesso a tecnologie di eccellenza, in modo che possano intercettare le richieste dei viaggiatori in tempo reale e crescere nei mercati più importanti per il loro business. Siamo entusiasti delle opportunità che questa partnership potrà offrire alle strutture alberghiere”.