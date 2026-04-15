SiteMinder porta gli hotel nell’era dell’IA: le nuove soluzioni per potenziare il booking

SiteMinder porta la distribuzione alberghiera nell’era dell’IA. La piattaforma di hotel commerce annuncia potenzia gli strumenti al servizio delle strutture alberghiere rafforzando alcune funzionalità e siglando nuove partnership strategiche.

Con una rete che connette oltre 53.000 strutture in 150 Paesi ai principali canali di ricerca e prenotazione, SiteMinder amplia la propria infrastruttura per supportare i nuovi flussi di prenotazione diretta AI-driven e i canali delle Ota basati su intelligenza artificiale, avvalendosi della collaborazione di Direct Booker.

La piattaforma realizza questo obiettivo attraverso due estensioni della propria piattaforma: la prima riguarda Demand Plus, soluzione pensata per incrementare visibilità e prenotazioni su Google, Trivago e TripAdvisor, che si espande oltre il tradizionale metasearch per integrare ambienti conversazionali basati su IA, inclusi ChatGPT e Claude. Questo permetterà ai viaggiatori di scoprire le strutture tramite raccomandazioni personalizzate, visualizzare tariffe in tempo reale e completare la prenotazione direttamente sul sito ufficiale della struttura.

Attraverso questo approccio, SiteMinder sta definendo l’infrastruttura tecnologica necessaria per consentire ai partner di distribuzione IA di rendere visibile l’inventario della disponibilità alberghiera su un network sempre più vasto di piattaforme basate su intelligenza artificiale. Questo ponte tecnologico permette agli hotel di espandere capillarmente la propria presenza digitale, garantendo che le camere e le tariffe siano facilmente accessibili ovunque i viaggiatori stiano pianificando o prenotando il proprio soggiorno.

La seconda estensione della piattaforma riguarda Channels Plus, soluzione di distribuzione multicanale, che consente sia alle Ota sia agli intermediari AI-enabled di accedere direttamente all’inventario degli hotel di SiteMinder. In questo modo l’intera esperienza di acquisto del viaggiatore avverrà all’interno della piattaforma del partner e le prenotazion saranno trasmesse automaticamente alla struttura.

Grazie a queste due soluzioni, che riguardano le prenotazioni dirette sul sito dell’hotel e quelle completate all’interno delle piattaforme partner, SiteMinder amplia la reach degli hotel nel nuovo panorama della distribuzione, trasformando la domanda generata con il supporto dell’intelligenza artificiale in opportunità di prenotazione dirette e indirette.

“Accompagnare il settore nei cambiamenti che ridefiniscono il modo in cui i viaggiatori cercano e prenotano un hotel è da sempre la missione di SiteMinder - afferma Sankar Narayan, ceo e managing director di SiteMinder -. Con la rapida evoluzione dei sistemi di scoperta alberghiera basati sull’intelligenza artificiale, stiamo potenziando Demand Plus e Channels Plus per offrire alle strutture della nostra piattaforma nuove modalità per farsi trovare e convertire la domanda facendo leva sui canali emergenti. Per gli albergatori, questo significa essere presenti e raggiungibili per le prenotazioni in ogni nuovo punto di contatto, un vantaggio competitivo destinato a crescere”.