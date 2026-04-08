Arriva l’IA che prevede i disagi in viaggio in tempo reale

Acai, azienda specializzata nelle soluzioni IA per i viaggi, ha annunciato una partnership con Lumo, azienda di tecnologia aeronautica, per creare un sistema che valuti il rischio di disagi ai voli prima che si verifichino.

Come riporta travelmole.com, combinando l’intelligenza predittiva l’IA, World Travel Inc. (questo il nome del servizio) consente alle tmc di passare da un servizio reattivo a una gestione proattiva delle interruzioni.

La gestione e la previsione dei disagi viene affrontata analizzando dati in tempo reale e storici, tra cui condizioni meteorologiche, traffico aereo e condizioni di rete, per prevedere potenziali interruzioni prima che si verifichino. Le informazioni vengono poi trasformate in azioni concrete.

Il sistema infatti è in grado di identificare automaticamente gli itinerari interessati, dare priorità ai viaggiatori ad alto rischio, interpretare le regole tariffarie, applicare codici di esenzione ed eseguire riprenotazioni o cancellazioni. Allo stesso tempo, comunica con i viaggiatori, spesso prima ancora che si rendano conto del problema.