ACI blueteam porta a Ostuni clienti top e partner per ‘Gold’

Torna ‘Gold’, l’evento che ACI blueteam dedica ai clienti top dei settori moda e lusso, che avranno l’occasione di incontrare il top management del gruppo e alcuni partner d’eccezione. L’evento quest’anno si terrà dal 18 al 20 aprile a Ostuni e più che un momento di networking vuole essere un’occasione concreta di confronto e condivisione in uno scenario internazionale sempre più articolato dal punto di vista geopolitico e operativo.

L’evento diventa quindi un momento per riflettere sui temi chiave per il settore: il valore delle competenze e del know-how, la capacità di attivare rapidamente piani di recovery, supportati anche da strumenti tecnologici avanzati, e l’importanza di una comunicazione trasparente e proattiva con i clienti. Elementi che contribuiscono a definire un modello evoluto di partnership. A distinguere ulteriormente l’approccio di ACI blueteam è la solidità delle relazioni costruite nel tempo, un patrimonio che, soprattutto nei momenti più complessi, permette di individuare soluzioni rapide, efficaci e affidabili.

L’evento sarà anche l’occasione per accogliere ufficialmente il nuovo presidente di ACI blueteam, Carlo Bagnasco, recentemente nominato e già presidente dell’Automobile Club Genova.

“La nomina alla presidenza di ACI blueteam rappresenta per me un motivo di profondo orgoglio – dice Bagnasco -. ACI blueteam è una realtà di assoluto prestigio, riconosciuta per la qualità del proprio operato e per la solidità delle relazioni costruite nel tempo. Incontrare aziende di primo piano che da molti anni rinnovano la loro fiducia nel nostro lavoro è un segnale importante del valore espresso e della credibilità che ACI blueteam ha saputo consolidare. Occasioni come questa consentono di rafforzare un dialogo continuo e costruttivo e di condividere, in un contesto qualificato, una visione comune orientata a uno sviluppo futuro fondato su collaborazione, innovazione e continuità”.