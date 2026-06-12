TH Group amplia il suo portafoglio di strutture e si lancia nel segmento delle dimore storiche. “Nel 2026 presentiamo questo ampliamento, con l’ingresso del gruppo nel settore del lusso - ha dichiarato Salvatore Piazza, vicedirettore generale e coo di TH Group -. Crediamo molto nel mondo delle cinque stelle e pensiamo sia una strategia centrale per il nostro futuro. Lo abbiamo fatto perché c’è sempre più richiesta, soprattutto da parte di una clientela internazionale”.

Due le novità d’alta gamma del 2026 la prima delle quali, già attiva dal primo aprile, è il Castello Monterone vicino a Perugia, una struttura del 1200 in perfetto stato di conservazione. Le 18 camere sono tutte diverse una dall’altra e la struttura dispone anche di una sala meeting da 100 posti, piscina e centro benessere; “si rivolge principalmente ad una clientela statunitense” ha spiegato Piazza.

Aprirà invece il prossimo 25 giugno il TH Samedan - hotel Bernina, dimora storica del 1865, vicino a Saint Moritz. Sempre quest’anno potrebbe infine aprire anche il TH Venezia, 27 camere all’interno di un palazzo del 1200 affacciato su piazza San Marco. “Sono tutte strutture che guardano principalmente a un pubblico straniero. Sono caratterizzate dall’essere localizzate nei centri storici, sono di qualità, raccontano una storia e parlano d’Italia. È solo l’inizio, ne seguiranno altre” ha concluso Piazza.

Roberto Saoncella