L’aeroporto di Caselle verso nuovi record: le prossime novità

Arrivano nuovi risultati positivi per l’aeroporto di Torino Caselle. Dopo un 2025 da record assoluto per lo scalo, i primi 5 mesi dell’anno hanno confermato questa tendenza, con 2,4 milioni di passeggeri e una crescita che, per il bimestre aprile-maggio, ha raggiunto il +19%.

Un biglietto da visita che consente ora di affrontare una programmazione estiva che raggiungerà traguardi mai visti prima per il Sandro Pertini: 54 destinazioni servite, +6% rispetto all’estate 2025, 24 Paesi collegati e 4,2 milioni di posti in vendita sull’intero network, di cui oltre 800mila aggiuntivi rispetto alla stagione Summer 2025.

“L’estate 2026 conferma la capacità dell’Aeroporto di Torino di sviluppare un’offerta di collegamenti sempre più ampia e a prezzi accessibili, articolata e rispondente alle esigenze di mobilità del territorio – sottolinea l’amministratore delegato Andrea Andorno -. L’ampliamento del network, l’ingresso di nuove rotte e il rafforzamento delle frequenze consolidano il ruolo dello scalo come infrastruttura strategica al servizio del Piemonte, sia per il traffico leisure, sia per i collegamenti verso i principali hub internazionali”.

E iniziano anche ad arrivare le prime novità per la prossima stagione invernale, che si aprirà alla fine di ottobre, con nove destinazioni aggiuntive rispetto all’anno precedente: quattro di Ryanair (Budapest, Bratislava, Varsavia e Glasgow) e tre di Wizz Air (Madrid, Malaga e Napoli) oltre a Bilbao di Vueling e Riga di Air Baltic.