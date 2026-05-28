Vueling investe su Torino: nuovo volo per Bilbao

Sono in vendita i biglietti per il nuovo collegamento di Vueling da Torino a Bilbao, disponibile due volte la settimana a partire dal 25 ottobre. Parallelamente il vettore potenzierà anche i voli su Barcellona, aggiungendo 6 frequenze e arrivando così a un’offerta di 11 voli a settimana sulla città spagnola.

Il decollo da Bilbao è previsto il giovedì alle 14,25 e la domenica alle 11,15, mentre da Caselle il volo parte rispettivamente alle 16,55 e alle 13,45.

“Con il collegamento su Bilbao, che rappresenta una novità assoluta per Torino Airport, e con il deciso potenziamento dei voli per Barcellona si amplia in modo significativo l’offerta di collegamenti tra Torino e la Spagna - ha commentato Paolo Papale, direttore sviluppo aviation di Torino Airport -. Si tratta di un arricchimento importante del network dello scalo, che da un lato introduce una destinazione inedita e di grande attrattività, dall’altro rafforza l’accessibilità verso Barcellona, permettendo ai passeggeri non solo di raggiungere direttamente una delle mete più dinamiche d’Europa, ma anche di proseguire agevolmente verso numerose altre destinazioni del network Vueling. Un’evoluzione che genera nuove opportunità per il territorio e risponde in modo concreto alla domanda di mobilità internazionale”.