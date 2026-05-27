Su Gologone, nuove suite e il menù dei centenari per la stagione 2026

Nuove suite e nuove esperienze immersive. Sono questi gli highlight della nuova stagione di Su Gologone, destination hotel iconico della Sardegna, che tra le principali novità presenta nuove suite con piscina privata, pensate per un’esperienza di soggiorno ancora più esclusiva e immersiva.

Fiore all’occhiello è la nuova Art Studio Suite: una suite iconica con infinity pool privata e atelier creativo dedicato agli ospiti che desiderano esprimere la propria creatività attraverso la pittura e l’arte. Tele, colori, pennelli e luce naturale trasformano lo spazio in un rifugio esperienziale unico nel panorama dell’hospitality internazionale.

Tra le experience signature del Su Gologone spiccano le cene ‘Menu dei Centenari’ ospitate a Sos Nidos, uno degli spazi più iconici della struttura, sospeso tra natura, design e tradizione. Firmato da Giovanna Palimodde, proprietaria e anima creativa dell’hotel, il percorso gastronomico celebra i sapori ancestrali della Barbagia e la cultura della longevità sarda attraverso ingredienti identitari, erbe spontanee, pani tradizionali, formaggi, carni e vini del territorio.

Un’esperienza immersiva che unisce storytelling, convivialità e heritage gastronomico in una delle Blue Zone più celebri al mondo.

Non solo. Il cuore creativo del brand sono le Le Botteghe Su Gologone, laboratorio permanente di ricerca estetica e artigianato contemporaneo. Affacciate sul Monte Corrasi, le Botteghe custodiscono e reinterpretano il patrimonio artistico sardo attraverso collezioni esclusive di tessili, ceramiche, complementi d’arredo e mise en place realizzati a mano dalle artigiane locali sotto la direzione creativa di Giovanna Palimodde.

Ogni ambiente del Su Gologone — camere, suite, terrazze e spazi comuni — diventa così una vera experience gallery dove ospitalità, arte e design dialogano in modo autentico e contemporaneo.