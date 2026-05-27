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Italian Exhibition Group

Pestana Group
debutta in Italia
con Le Massif

Pestana Groupdebutta in Italiacon Le Massif

Il portoghese Pestana Hotel Group sbarca in Italia acquisendo il cinque stelle Le Massif Courmayeur Hotel & Lodge. Ad assistere in esclusiva Castello SGR nella vendita è stato CBRE, specialista nei servizi e nella consulenza nel commercial real estate.

“Il segmento dell’hotellerie di lusso continua a distinguersi come uno dei più dinamici e attrattivi per gli investitori internazionali, sostenuto da una domanda sempre più orientata verso destinazioni iconiche e capaci di offrire esperienze autentiche e memorabili - afferma Silvia Gandellini, Head of Capital Markets Italy di CBRE -. L’ingresso di Pestana Hotel Group conferma il ruolo dell’Italia come destinazione di riferimento nel panorama globale dell’ospitalità d’alta gamma, un mercato che continua a catalizzare l’interesse dei principali player internazionali”.

Situato nel cuore di Courmayeur, ai piedi del Monte Bianco, Le Massif è stato inaugurato nel 2018 e si è affermato come punto di riferimento per il segmento del lusso alpino. Si sviluppa su una superficie di circa 7.900 mq e dispone di 80 camere e suite, una Spa di 400 mq e un’offerta gastronomica di alto livello. Il complesso include inoltre La Loge du Massif, esclusivo chalet di 1.200 mq situato direttamente sulle piste da sci a 1.700 metri di altitudine, dotato di servizi ski-in/ski-out e ristorazione gourmet in quota.

La struttura è stata insignita per due anni consecutivi del titolo di “Italy’s Best Ski Hotel” ai World Ski Awards (2023 e 2024), confermando il proprio posizionamento nel panorama dell’ospitalità di lusso internazionale.

“Questa operazione rappresenta un segnale chiaro dell’attrattività del segmento “ski resort” nel contesto alberghiero italiano - aggiunge Domenico Basanisi, Head of Investment Properties Hotels Italy di CBRE -. Le Massif è un asset unico per posizionamento, qualità e capacità di offrire un’autentica esperienza alpina, elementi oggi centrali nelle strategie di investimento nelle principali destinazioni leisure”.

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