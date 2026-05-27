Ha annunciato piani di crescita nel corso di Indaba Mantis, il marchio di ospitalità di Accor focalizzato sulla conservazione ambientale, e oggi è arrivata la notizia della firma del suo primo contratto in India. Questo si aggiunge alla nuova apertura nella provincia del Capo Orientale e alle prossime aperture in Arabia Saudita e negli Emirati Arabi Uniti. Gli annunci segnano un nuovo capitolo per il marchio, nato in Africa, che ora estende la sua filosofia di lusso responsabile e in armonia con la natura ad alcuni dei paesaggi naturali più straordinari del mondo.

“Puntiamo a raddoppiare le attuali 500 chiavi di 16 proprietà in due anni” afferma dall’Indaba Ross Baines, direttore sales & marketing Mantis Collection.

“Da 25 anni, Mantis ricerca luoghi che trasmettano un senso di unicità: destinazioni dove la natura detta legge e dove l'ospitalità nasce dal territorio, anziché esservi imposta - ha dichiarato Craig Erasmus, ceo di Mantis Collection -. Stiamo assistendo a un vero e proprio cambiamento nel modo in cui le persone desiderano viaggiare. C'è una crescente richiesta di viaggi più lenti, di esperienze multigenerazionali e di viaggi che abbiano un significato che va oltre il semplice soggiorno. La nostra espansione in India, insieme alle aperture in Arabia Saudita e negli Emirati Arabi Uniti, riflette questo cambiamento. Non si tratta di destinazioni scelte per la loro portata, ma di luoghi di autentica importanza ecologica e culturale.”

Il debutto in India avverrà nel 2028 con Mantis Nagarhole, un resort di lusso con 31 camere immerso nella natura selvaggia, su una superficie di circa 5 ettari ai margini della Riserva delle Tigri di Nagarhole, nel Karnataka, parte della ricca Riserva della Biosfera di Nilgiri.

Il portafoglio eco-luxury africano di Mantis piace sia il turista immersivo e culturale high-end proveniente dai mercati di Germania, Stati Uniti, Paesi Bassi, sia le nuove generazioni “che risparmiano sui voli per investire nel soggiorno” da Australia e Sudafrica, e seduce nuovi paesi come Sud America, UAE e Arabia Saudita, racconta Baines. L’Italia, al terzo posto in Europa dopo UK e Francia, tra le numerose destinazioni austro africane del brand predilige combinazioni di avventura, diving e snorkeling in Madagascar. “I mercati europei sono importanti e più diretti, con una permanenza media di 3-4 notti, maggiore rispetto all’America, dove funziona il pacchetto B2B in combinazione su diverse destinazioni”.