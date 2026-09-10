Beachcomber, nuovo concept per i resort Paradis & Dinarobin

Due proprietà 5 stelle complementari, aperte tutto l’anno, con 465 camere e 16 ville fronte mare totali. Beachcomber cambia il concept per i resort Paradis& Dinarobin, sulla celebre penisola di Le Morne, che potranno ora offrire nuove esperienze signature: due volti di una stessa medaglia, con servizi intercambiabili da parte degli ospiti.

Due strutture la cui occupazione è in costante crescita, arrivando al 90% in estate e all 71% a dicembre. Sportivo il Paradise, più intimo il Dinarobin, con area adults only e appuntamenti speciali declinati nel menù food, nelle proposte benessere e negli incontri con gli artigiani locali in occasione del 25° anniversario. Per Stephane Lagesse, general manager delle strutture, l’obiettivo è connettere le persone: “Il lusso intangibile - sostiene - è sentire il luogo, l’esperienza con le persone e con la cultura locale; per questo offriamo un soggiorno di consapevolezza e connessione con se stessi, il partner, la famiglia, la natura”.

La prospettiva per il futuro è il sold out: “Siamo orgogliosi del fully booked per la prossima stagione; significa che i nostri servizi e l’esperienza che si vive a Mauritius soddisfano appieno i desideri degli ospiti, oltre alla sicurezza e ai buoni collegamenti con l’Europa”. L’Italia contribuisce a quel 48% di repeater del gruppo, “ospiti che partono da strutture entry level e poi fanno upgrading nei 5 stelle”.