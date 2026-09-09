A Vigo arriva la tassa di soggiorno da ottobre

Entrerà in vigore il prossimo primo ottobre la tassa di soggiorno a Vigo. La città applicherà una tariffa di 1,8 euro al giorno per soggiorno. L’applicazione sarà tuttavia graduale: i passeggeri delle navi da crociera inizieranno a pagarla solo dal 30 giugno.
Come riporta nexotur.com, l’ordinanza è stata preceduta da una consultazione pubblica, ricevendo alcune obiezioni. Tuttavia il Consiglio comunale ha mantenuto la proposta, ritenendo che la tassa consentirà all’attività turistica della città di coesistere con un carico fiscale moderato.
L’amministrazione locale sostiene che l’attuazione graduale consentirà al settore turistico di adattarsi alla nuova tassa.
Remo Vangelista