Tahiti rilancia il suo programma per le agenzie

Tahiti rilancia il suo programma Tahiti Specialist Program per rafforzare la conoscenza della destinazione tra gli operatori internazionali.

Il programma, già attivo con una versione precedente e reso disponibile nella sua nuova veste a partire dal mese di agosto, è stato completamente ripensato per offrire un'esperienza intuitiva, integrata e più ricca, oltre che una maggiore facilità nella navigazione dei contenuti, per aiutare gli utenti ad approfondire la conoscenza delle Isole di Tahiti.

Il nuovo TSP va oltre l'e-learning e mette a disposizione tutte le risorse necessarie alle agenzie di viaggi per poter promuovere e vendere la destinazione al meglio. Centralizza gli strumenti di supporto alle vendite, semplifica il monitoraggio delle performance, raccoglie le informazioni sugli eventi di settore locali e internazionali e offre un accesso diretto ai partner turistici della destinazione.

Gli agenti di viaggi già registrati alla versione precedente del programma ritroveranno il proprio profilo all’interno della nuova piattaforma, mentre gli agenti che desiderano iscriversi al programma per la prima volta potranno farlo direttamente dalla piattaforma.

In un contesto in cui le informazioni si moltiplicano su innumerevoli canali, il nuovo TSP offre ai professionisti del turismo internazionali dati ufficiali, affidabili e aggiornati direttamente da Tahiti Tourisme per comprendere, consigliare e vendere meglio. Attraverso il programma, gli Specialist certificati possono dare concretezza alla propria competenza e mostrarla a clienti, partner e reti professionali, beneficiando, allo stesso tempo, di formule di incentivazione. Tra queste, uno spazio dedicato sul sito internet di Tahiti Tourisme, accessibile ai viaggiatori alla ricerca di informazioni sulla destinazione o di un consulente specializzato, e la partecipazione a eventi e viaggi di formazione.

Il Tahiti Specialist Program riunisce oggi quasi 1.000 utenti a livello internazionale ed è ormai uno strumento imprescindibile per chi vuole approfondire la conoscenza della destinazione, proporla in maniera consapevole e rispondere adeguatamente alle esigenze dei clienti.