Beachcomber, il Trou aux Biches riaprirà il 15 ottobre

Le grandi novità dell’anno di Beachcomber Resorts & Hotels interessano Trou aux Biches Beachcomber Golf Resort & Spa, che il 15 ottobre riapre e svela il rinnovamento totale a firma dell’architetto mauriziano Jean-François Adam, e le nuove esperienze signature per i 25 anni del Dinarobin Beachcomber.

Ammonta a circa 30 milioni di euro l’investimento per il Trou aux Biches, sul piedistallo delle vacanze tropicali degli italiani da 55 anni a questa parte: “l’Italia è il quarto mercato dopo Francia, Uk e Germania” commenta Kerwyn Rayeroux, nuovo general manager della struttura.

Nella completa ristrutturazione delle 306 suite, distinte in Beachfront Suite e Beachfront Senior Suite con piscina privata e Tropical e Junior Suite e Family Suite vista giardino, “la luce naturale e gli arredi leggeri dalle texture tropicali sono elementi autentici centrali che conferiscono ariosità, atmosfera e raffinatezza”.