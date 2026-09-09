Alidays scommette sull’Agentic AI. Il tour operator guidato da Davide Catania, che da tempo ha abbracciato le tecnologie basate sull’intelligenza artificiale, ha intrapreso un percorso di trasformazione digitale con il supporto di Atlantic Technologies, società di consulenza digitale parte del Gruppo Engineering, e delle soluzioni Salesforce per rendere il customer journey più fluido.

Nell’ambito di questo percorso, l’operatore ha iniziato a integrare l’AI agentica partendo dall’area customer service, attività ad alto impatto operativo e caratterizzata da una forte ripetitività.

In quest’ambito, infatti, l’intelligenza artificiale può rivelarsi strategica in due fasi: nella generazione automatica del summary dei case (l’AI crea sintesi strutturate delle interazioni e dello stato del caso, permettendo agli operatori di recuperare rapidamente il contesto e intervenire con maggiore efficacia risparmiando tempo); e nella generazione delle comunicazioni di chiusura dei case, con messaggi personalizzati che spiegano al cliente come il problema è stato gestito e risolto (la comunicazione può essere utilizzata dall’operatore, condivisa con l’agenzia viaggi e, in alcuni casi, inviata anche al cliente finale e al fornitore).

Più qualità

“Generando sintesi di interazioni che, mediamente, per noi oscillano tra le 30 e le 50 a cliente, l’Agentic AI aiuta l’operatore a risparmiare tempo. Tempo che può investire nella relazione, fondamentale, con il cliente”, spiega Davide Catania, ceo di Alidays. “La nostra priorità non è usare la tecnologia, ma restituire qualità al lavoro delle nostre persone. Vogliamo liberarle dalle attività più ripetitive perché possano concentrarsi su ciò che fa davvero la differenza: ascoltare il cliente, interpretarne i desideri, costruire itinerari capaci di generare emozioni e trasformare ogni viaggio in un’esperienza memorabile. Per noi l’AI non è il prodotto, ma un abilitatore di valore: uno strumento per essere più vicini al viaggiatore e prenderci cura del cliente con ancora maggiore attenzione.”

Parallelamente, Alidays sta lavorando anche sulla gestione della knowledge base, con l’obiettivo di trasformare le informazioni raccolte in conoscenza strutturata e valore produttivo, velocizzare ulteriormente la risoluzione dei case e migliorare la qualità delle risposte.

I progetti futuri

Il tour operator prevede di estendere nel breve termine l’utilizzo dell’AI anche ai canali conversazionali, voce e whatsapp, dove potrà assistere gli operatori in tempo reale durante le interazioni, suggerendo contenuti, recuperando informazioni e velocizzando i processi decisionali.

In una fase successiva, l’azienda immagina un impiego sempre più esteso degli agenti intelligenti anche in ambiti come la gestione della loyalty e la consulenza commerciale, collegando in modo sempre più efficace la conoscenza del prodotto, le preferenze del cliente e la capacità degli esperti Alidays di progettare esperienze di viaggio su misura.

“Siamo felici di collaborare con Alidays e di accompagnare l’azienda in un percorso che porta l’Agentic AI in un ambito decisivo per il business: la relazione con il cliente. L’Agentic AI genera valore quando si integra con dati affidabili e processi consolidati, supportando le persone nelle attività quotidiane e consentendo loro di concentrarsi sulle attività a maggior valore. In quest’ottica, affianchiamo le aziende nella definizione di una roadmap di adozione capace di generare valore misurabile”, conclude Emanuele Martini, BU Manager della Practice Salesforce di Atlantic Technologies (Gruppo Engineering).