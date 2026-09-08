Deutsche Bank: arriva la nuova carta dedicata al business travel

Deutsche Bank in collaborazione con Mastercard, ha annunciato il lancio di Carta Deutsche Bank full Lodge, la nuova carte dedicata ai clienti corporate e progettata per semplificare la gestione delle spese per i viaggi di lavoro.

La soluzione consente alle aziende di “centralizzare i pagamenti dei viaggi d’affari, aumentare il controllo e la visibilità sulle spese, ridurre i rischi operativi e di frode, semplificare i processi di riconciliazione e reporting”, riporta l’istituto di credito in una nota.

Si tratta di uno strumento di pagamento virtuale centralizzato, che viene emesso a favore dell’azienda ed è destinato all’utilizzo da parte degli operatori di viaggio business. “I dati della carta vengono integrati nelle piattaforme delle Travel Management Company (TMC) - prosegue la nota - e nei sistemi gestionali aziendali, per consentire il pagamento dei servizi di viaggio dei dipendenti”. Grazie al Data Enrichment, sviluppato in collaborazione con Mastercard, l’azienda può ricevere tutte le informazioni sulle trasferte e le spese dei dipendenti.

“In Deutsche Bank vogliamo essere il partner di riferimento per imprenditori e imprese, affiancandoli con un’offerta sempre più completa e integrata - è il commento di Giordano Villa, Co-Head Private Bank Italy di Deutsche Bank -. La partnership con Mastercard si inserisce pienamente in questo percorso e ci consente di essere i primi in Italia a proporre una soluzione altamente innovativa a beneficio dei nostri clienti. La Carta Deutsche Bank Lodge nasce con l’obiettivo di supportare le aziende nella gestione del business travel con strumenti che garantiscono maggiore controllo, ottimizzazione dei costi e semplificazione amministrativa”.