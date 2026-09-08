Explora Journeys, le nuove esperienze caraibiche

Inizierà a metà ottobre e si protrarrà fino a marzo 2027 la stagione caraibica di Explora Journeys. Explora I partirà da Miami il 17 novembre 2026 per dare inizio ai suoi itinerari caraibici, dopo il viaggio transatlantico da Barcellona. Nel frattempo, la nuova Explora III farà il suo debutto nella regione, partendo da Québec City il 15 ottobre 2026 e navigando verso Sud lungo la costa atlantica per raggiungere San Juan, Porto Rico, il 1° novembre.
Entrambe le navi combinano suite fronte oceano, ponti luminosi e spazi all’aperto con un’ospitalità attenta e personalizzata. “Non esiste un solo modo di vivere i Caraibi - sostiene Anna Nash, presidente di Explora Journeys -. Sono un insieme di mondi diversi, ognuno con il proprio carattere, le proprie tradizioni e la propria bellezza naturale. Il nostro approccio consiste nel riunire questi mondi in un unico journey fluido, offrendo ai nostri ospiti il servizio d’eccellenza, gli spazi e le esperienze che si aspettano da un resort caraibico straordinario e permettendo loro al contempo di scoprire destinazioni esclusive come Saint Barthélemy, Saint Lucia e le Isole Vergini Britanniche. Questo è l’Ocean State of Mind: la libertà di vivere più esperienze, senza sforzo”.
A caratterizzare la proposta di Explora Journeys le Destination Experiences immersive, alla scoperta delle meraviglie naturali delle isole. Gli ospiti possono, ad esempio, esplorare le Isole Vergini Britanniche e nuotare tra le piscine naturali e gli imponenti massi di granito di The Baths, a Virgin Gorda; osservare le megattere nella loro antica area di riproduzione nella Baia di Samaná; attraversare la foresta pluviale primordiale di Dominica fino a raggiungere cascate nascoste; oppure costeggiare Grenada in motoscafo per fare snorkeling tra le meraviglie dell’Underwater Sculpture Park.
A Port of Spain i ritmi di Trinidad e Tobago prendono vita attraverso spettacoli di soca e steelpan, mentre escursioni in barca permettono di scoprire le rive appartate di Little Bay, ad Anguilla. In Guadalupa i sentieri si snodano tra i giardini botanici di Deshaies, mentre a Saint Barthélemy è possibile raggiungere in moto d’acqua Coco Island e ammirare viste panoramiche sulla costa dell’isola. A Saint Lucia, inoltre, gli ospiti possono lavorare al fianco di un maestro cioccolatiere e scoprire, attraverso un’esperienza pratica, la ricca tradizione gastronomica dell’isola.
A completare queste esperienze lungo la costa, le proposte gastronomiche ispirate ai frutti di mare freschi, ai prodotti maturati al sole, alle spezie e ai sapori dei Caraibi e le attività dedicate all’artigianato locale.
Remo Vangelista