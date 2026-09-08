L’uragano Lowell minaccia le Hawaii, stato di allerta a Kauai e Niihau

Dopo Lala, un nuovo uragano minaccia le Hawaii. Si tratta di Lowell, classificato dal National Hurrican Center di categoria 3, con venti di circa 185 chilometri orari.

L’uragano si sta dirigendo verso le isole orientali, prendendo di mira Kauai e Niihau, dove è stato diramato lo stato d’allerta.

In previsione della perturbazione, che nella giornata di ieri ha causato inondazioni improvvise in alcune aree di Oahu, le autorità locali hanno annullato tutti i grandi eventi in programma, inclusa l’annuale Kauai Marathon.

Cancellazioni si registrano anche all’aeroporto di Lihue.

Per far fronte all’emergenza, riporta Travel Weekly, l’Autorità per il Turismo delle Hawaii ha attivato una pagina informativa dedicata, invitando i visitatori a seguire gli aggiornamenti della Contea di Kauai e dell’Agenzia per la Gestione delle Emergenze.