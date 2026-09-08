TTG Agenzie - Qual è il principale nemico delle agenzie di viaggi oggi?

Per molti anni abbiamo pensato che il principale concorrente delle agenzie fosse Internet. Oggi sappiamo che non è così. Il problema non è chi fa concorrenza, ma quando la concorrenza non rispetta le stesse regole.

Le agenzie di viaggio italiane operano in un sistema altamente regolamentato: direttore tecnico, coperture assicurative, fondi di garanzia, responsabilità civile verso il consumatore e regime IVA speciale ex art. 74-ter.

Accanto a questo mercato regolare si è sviluppata un’intermediazione parallela — organizzatori di gruppi, pseudo associazioni, travel planner privi dei requisiti, influencer — che commercializza viaggi senza gli stessi obblighi.

C’è però anche un tema che il settore deve affrontare con coraggio: in alcuni casi sono le stesse agenzie autorizzate a mettere la propria struttura a disposizione di soggetti che operano di fatto come agenzie, senza assumerne le responsabilità.

Chi rispetta le regole sostiene costi che altri non sostengono e offre garanzie che altri non offrono. Le agenzie non chiedono privilegi: chiedono soltanto che chi organizza e vende viaggi sia soggetto alle stesse regole, alle stesse responsabilità e alla stessa fiscalità.

Non è una battaglia di categoria. È una battaglia per la legalità, la tutela del consumatore e il rispetto delle imprese che operano correttamente

VALIGIA DEI SOGNI di Gravedona - Frigerio Viaggi

Le sfide del mercato odierno saranno al centro del dibattito a TTG Travel Experience: resta sintonizzato per non perderti nessuna novità!