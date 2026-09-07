Gran Canaria punta sullo sport con atleti-ambassador

Challenge Mogán Gran Canaria, TransGranCanaria Bike, Gran Canaria Bike Week e gli altri appuntamenti sportivi sono da tempo al centro di una strategia di promozione turistica articolata da parte della destinazione. Recentemente, all’International Bike Festival di Misano, Gran Canaria ha raccontato questo modello di comunicazione che unisce competizioni, atleti, media e territorio. L'incontro, moderato da Silvia Donatiello, delegata in Italia di Turismo de Gran Canaria, ha preso spunto dall'esperienza di Nicholas Montemaggi, atleta di ultracycling e triathlon extreme oltre che professionista della comunicazione turistica e sportiva internazionale, e di Roberto Feroli, giornalista, autore e conduttore di CyclingLands TV.

La strategia di Gran Canaria

Per una destinazione, infatti, una competizione può rappresentare il primo contatto con un nuovo visitatore. Allo stesso tempo, il racconto prodotto da atleti, giornalisti e comunicatori permette alla destinazione di raggiungere community altamente profilate attraverso un linguaggio molto diverso dalla comunicazione turistica tradizionale. La bicicletta, il triathlon e l'endurance diventano così non soltanto prodotti turistici, ma linguaggi attraverso i quali raccontare Gran Canaria.

Ed è questo il messaggio emerso dall'incontro di Misano: una destinazione sportiva non si costruisce soltanto organizzando grandi eventi ma intessendo una relazione continuativa con le persone che quello sport lo praticano e lo raccontano attraverso i propri canali.

Nel caso di Nicholas Montemaggi il rapporto ribalta in parte la logica tradizionale della promozione sportiva, poiché la sua carriera sportiva si intreccia direttamente con quella di consulente nell'ambito della comunicazione turistica e sportiva internazionale. Socio fondatore di GM Endurance, Montemaggi lavora con storytelling, comunicazione visiva e digital communication e nel 2024 è stato Head of Digital Communications del Grand Départ del Tour de France. Non soltanto atleta, quindi, e non soltanto comunicatore, ma qualcuno capace di trasformare l'esperienza sportiva in racconto.

Nel corso del 2026 Montemaggi ha partecipato al Challenge Mogán Gran Canaria, classificandosi 9º assoluto e 2º di categoria nella distanza Short, vivendo così la destinazione questa volta non come testimonial esterno, ma direttamente da atleta in gara. Allenamento, percorsi, organizzazione, sicurezza, strutture alberghiere, servizi dedicati agli sportivi e naturalmente competizione sono diventati così parte del racconto della destinazione.

Raccontare il territorio attraverso la bicicletta

Accanto allo sguardo dell'atleta, sul palco di Misano c'era quello di Roberto Feroli, giornalista, autore e conduttore televisivo e ideatore di CyclingLands TV, responsabile di tutta la comunicazione del Grand Depart del Tour de France 2024.

Feroli conosce Gran Canaria attraverso diverse esperienze realizzate sull'isola e nel 2026 ha seguito il Challenge Mogán Gran Canaria, raccontandolo con lo sguardo del giornalista, per poi tornare in occasione della TransGranCanaria Bike e scoprire un'altra dimensione ciclistica del territorio, quella della mountain bike.