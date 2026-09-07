Sono 5 i nuovi mega aeroporti inaugurati nei primi sette mesi del 2026, e sono quasi tutti in Asia. Insieme, a pieno regime, i 5 mega hub potranno accogliere 320 milioni di passeggeri. Il più imponente, inaugurato a dicembre 2025 solo per alcuni voli, e operativo da dicembre 2026, è il Vietnam Long Thanh International Airport, secondo scalo della capitale Ho Chi Minh City, con 4 terminal da 25 milioni di passeggeri ciascuno, di cui al momento ne verrà aperto uno solo.

L’unico mega aeroporto ad aver aperto i battenti fuori dal continente asiatico è l'Australia Western Sydney International Airport, secondo scalo della metropoli australiana, da 85 milioni di passeggeri.

Le altre tre aperture sono, infatti, tutte in India. Si tratta del Navi Mumbai International Airport (da 90 milioni di passeggeri a progetto concluso), il Noida International Airport (da 70 milioni) e l'Alluri Sitarama Raju International Airport (da 40 milioni). Il mercato aeronautico indiano è in piena espansione e oggi conta 155 aeroporti operativi (erano 74 nel 2014) e altri 50 apriranno nei prossimi 4 anni. Entro il 2040 l'Autorità Aeroportuale dell'India (AAI) punta ad aumentarne il numero a 300.