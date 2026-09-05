Marocco: traffico record per gli aeroporti in estate

Cifre al rialzo per gli aeroporti del Marocco nell’estate 2026. I dati di Airports of Morocco segnalano un picco di 46.439 passeggeri in 24 ore nel primo fine settimana di agosto per lo scalo Mohammed V di Casablanca. Marrakech-Menara ha invece superato i 30mila passeggeri in un solo giorno, mentre Rabat-Salé ha accolto 9.226 passeggeri in una giornata di punta. L’aeroporto di Agadir-Al Massira ha registrato 11.973 passeggeri nel suo giorno di punta, mentre Tangeri-Ibn Battouta ne ha gestiti 13.309.

Come riporta traveldailynews.com gli incrementi maggiori sono stati registrati a Dakhla e Tetouan, dove i nuovi record dei giorni di punta hanno segnato un aumento rispettivamente del 45,2% e del 36,14% in confronto ai picchi precedenti.