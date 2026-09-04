Inizierà la sera di lunedì 7 settembre e si prolungherà per tutto martedì 8 settembre il primo sciopero dei treni del mese indetto dell’assemblea nazionale PdM/PdB del Gruppo FSI e CAT e da CUB Trasporti e SGB per chiedere migliori condizioni di lavoro.

L’astensione dal lavoro di macchinisti e capitreno del Gruppo FS Italiane, Italo e Trenord inizierà alle 21:18 di lunedì 7 e terminerà alle 21 di martedì 8. I treni gestiti da Trenitalia, Italo e Trenord potranno quindi arrivare in ritardo o essere cancellati. Non si asterrà dal lavoro, invece, il personale Trenitalia delle province di Trento e Bolzano.

Come sempre accade in caso di sciopero, per quanto riguarda il trasporto regionale sono garantiti i servizi essenziali nelle fasce orarie di maggiore frequentazione: dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Tuttavia sul sito di Rfi, come riportato da corriere.it, si legge: “Lo sciopero può comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione. Maggiori informazioni sui servizi garantiti in caso di sciopero sono disponibili sui canali digitali delle Imprese ferroviarie o presso il personale di assistenza clienti e le biglietterie”.

Per quanto riguarda, invece, i treni nazionali Trenitalia ha pubblicato l’elenco delle tratte garantite, così come Italo.