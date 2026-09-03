Obiettivo 100 milioni di visitatori internazionali all’anno. È questo il target fissato dalla U.S. Travel Association entro il 2030 dopo l’incontro fra i dirigenti del settore turistico e il presidente Donald Trump alla Casa Bianca.

U.S. Travel stima che raggiungere i 100 milioni di visitatori internazionali all'anno potrebbe generare ulteriori 81 miliardi di dollari di spesa turistica e sostenere oltre 400.000 posti di lavoro negli Stati Uniti

Geoff Freeman, presidente e ceo di U.S. Travel, ha affermato che l’obiettivo si basa sui livelli di visitatori internazionali registrati prima della pandemia e sullo slancio generato dai grandi eventi ospitati negli Stati Uniti.

“Abbiamo già raggiunto quasi 80 milioni di visitatori nel 2018 - dice Freeman -. Ora abbiamo l'opportunità di sfruttare lo slancio positivo generato dal successo dei Mondiali di calcio e puntare ancora più in alto. Raggiungere i 100 milioni si tradurrebbe in 81 miliardi di dollari di spesa aggiuntiva, oltre 400.000 posti di lavoro e milioni di persone in più che verrebbero qui, vivrebbero l'esperienza americana in prima persona e la consiglierebbero ad amici e parenti. Il popolo americano è il miglior ambasciatore che abbiamo. Diamo loro l'opportunità di mostrare il nostro grande Paese”.