Variety Cruises spinge su Capodanno a Tahiti & Polinesia Francese, Seychelles, Capo Verde

Variety Cruises, compagnia di crociere boutique a conduzione familiare di terza generazione, rappresentata in esclusiva in Italia da Rephouse Gsa, presenta 3 proposte per il Capodanno 2027 a bordo delle sue imbarcazioni boutique con destinazione Seychelles, Tahiti e Capo Verde.
Gli itinerari proposti per Capodanno 2027
Su tutte le navi, tutte le cabine offrono vista oceano. Per le Seychelles la partenza è prevista il 26 dicembre 2026, con proposta 7 notti-8 giorni in pensione completa. L’imbarcazione: M/Y Pegasos 21 cabine per 44 ospiti a bordo. Itinerario programamto: Mahé – St. Anne – Curieuse – Cousin – Anse Lazio – Aride – St. Pierre – Praslin – Félicité/Grande Soeur – La Digue – Moyenne – Mahé.
Per Tahiti partenza al 28 dicembre 2026, con 7 notti – 8 giorni in pensione completa. Imbarcazione: M/S Panorama II con 25 cabine per soli 49 passeggeri. L’itinerario prevede le seguenti tappe: Papeete – Moorea – Raiatea – Taha'a – Bora Bora (2 giorni) – Huahine – Papeete.
Anche per Capo Verde partenza al 26 dicembre 2026 con 7 notti-8 giorni in pensione completa. Imbarcazione: M/Y Harmony con 25 cabine per 50 passeggeri. Un programma con le seguenti tappe: Palmeira, Sal – Sal Rei, Boa Vista – Praia, Santiago – São Filipe, Fogo – Mindelo, São Vicente – Porto Novo, Santo Antão – Palmeira, Sal.
Remo Vangelista