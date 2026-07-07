Variety Cruises, la Grecia boutique in 4 itinerari

Quattro itinerari per scoprire una Grecia autentica, lontana dalle rotte di massa e dai porti sovraffollati. È questa la proposta di Variety Cruises, rappresentata in Italia da REPHOUSE® Gsa, che rilancia la sua programmazione 2026-2027 sul Mediterraneo Orientale.

L’esperienza greca di Variety su questi 4 itinerari combina crociere tradizionali e navigazione su yacht. Ogni itinerario si sviluppa su 7 notti / 8 giorni con imbarco e sbarco da Atene-Marina Zea. Le partenze sono settimanali ogni venerdì, da aprile a ottobre 2026 e 2027.

Le crociere vanno dalla Grecia classica, con un gran tour che tocca Mykonos, Santorini, Creta, Nafplion, ai Gioielli delle Cicladi, con Folegandros, Antiparos, Poliegos e ancora Grecia inesplorata, con le isole egee lontane dal turismo di massa, come Hydra e Kythira e Isole Greche & Turchia che prevede un viaggio da Lavrio verso Mykonos, Samos, Kusadasi, Patmos, Naxos e Sifnos in una rotta autunnale che unisce due civiltà sullo stesso mare.

L’ultima crociera sarà disponibile infatti nel mese di ottobre.