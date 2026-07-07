Quello del trasporto aereo civile è un viaggio che porta a grandi falcate verso un bilancio record di 10 miliardi di passeggeri all’anno. Una cifra che rientra nelle stime della Iata, che fissa l’obiettivo per il prossimo 2050, dopo alcune tappe intermedie come quella degli 8 miliardi, comunque impegnativi per il settore.

Una sfida sintetizzata dall’ultimo Impact Report di Sita che, a fianco della crescita del comparto, mette in evidenza come le infrastrutture ancora inadeguate e l’impatto ambientale possano mettere a rischio il raggiungimento dell’obiettivo.

La soluzione? Secondo Sita la tecnologia sta diventando il principale strumento per rafforzare la capacità operativa, gestire ritardi, imprevisti e disservizi, oltre a ridurre l’impatto ambientale. “Gli aeroporti stanno aumentando la propria capacità operativa dentro le strutture che già possiedono, eliminando costi e tempi per le nuove infrastrutture - evidenzia il ceo David Lavorel -. I governi stanno effettuando i controlli di frontiera prima ancora che i passeggeri si mettano in coda o raggiungano una postazione di controllo. L’IA sta uscendo dalla fase dei programmi pilota per entrare nelle sale operative in cui vengono gestiti i voli. Nulla di tutto ciò è il risultato di una singola azienda. Si tratta di una trasformazione tecnologica condivisa da compagnie aeree, aeroporti, governi e partner del settore per costruire insieme il futuro del trasporto aereo”.

Diverse le attività in corso e in elaborazione a cui Sita sta lavorando per gestire questa trasformazione epocale, sfruttando ovviamente le opportunità offerte dall’IA. Un lavoro che ha avuto ripercussioni anche nei risultati economici della società: nel 2025 i ricavi sono aumentati del 7%, raggiungendo 1,71 miliardi di dollari, segnando il quarto anno consecutivo di crescita compresa tra il 7% e l’8%.