BWH cresce in Albania con il Best Western Plus The Met Tirana

“L’Albania - commenta Fabrizio Doria , chief development officer di BWH Hotels Italy & SEE - emerge come una delle destinazioni di viaggio più interessanti e dinamiche d’Europa: proprio per questo siamo felici di poter collaborare con gli albergatori locali per portare un’ospitalità di livello mondiale in questa vibrante città. La struttura si allinea perfettamente con il nostro impegno nell’offrire esperienze autentiche e ispirate al territorio , garantendo al contempo ai nostri ospiti l’affidabilità globale, i vantaggiosi programmi loyalty e gli elevati standard che definiscono la rete globale di BWH Hotels”.

Situato a Tirana, a breve distanza in auto sia dal centro città, sia dall’Aeroporto Internazionale, il Best Western Plus The Met Tirana Hotel è progettato per essere anche un punto d’incontro ideale: una base di partenza per esplorare il territorio e, allo stesso tempo, un hub di networking professionale.

La struttura dispone di camere e suite con Wi-Fi ad alta velocità, aria condizionata, minibar, macchina per caffè/tè e televisione HD. Il ristorante e il bar interni propongono piatti della cucina locale e mediterranea e prossimamente saranno pronti anche i nuovi spazi fitness e la spa, mentre i viaggiatori business avranno a disposizione una sala meeting all’avanguardia, la cui inaugurazione è prevista per l’autunno.

“Questa partnership - commenta Ozvalto Dollija, proprietario e general manager dell’hotel - ci consente di unire il carattere unico e l’ospitalità della nostra struttura con la presenza globale, l’esperienza e la solida reputazione di BWH Hotels. Siamo certi che questa collaborazione valorizzerà l’experience che offriamo ai nostri ospiti e aprirà nuove opportunità di crescita, sia sul mercato nazionale sia su quello internazionale”.

L’apertura giunge in un momento di rapida crescita per il settore turistico albanese, sostenuto da un costante aumento dei collegamenti e degli arrivi internazionali.