BWH rafforza il presidio nel Sud Italia: new entry in Puglia e Campania

Sale a 40 il totale delle strutture del Sud Italia che portano la firma di BWH Hotels Italy & South-East Europe. Due le new entry nel gruppo: lo Sure Hotel Collection By Best Western Sakura di Torre del Greco (Napoli) e il Best Western Hotel Palace di Lucera (Foggia). Grazie a queste due nuove affiliazioni il portfolio complessivo nell’area arriva a superare le 2.000 camere, circa il 22% dell’intero network nazionale.
“Raggiungere i 40 hotel nel Sud Italia, che oggi significano quasi un quarto del nostro gruppo a livello nazionale, dimostra quanto il Mezzogiorno sia centrale nei nostri piani di sviluppo - dichiara Fabrizio Doria, Chief Development Officer di BWH Hotels Italy & SEE -. L’ingresso dell’Hotel Palace e dell’Hotel Sakura conferma il valore del nostro modello, capace di garantire un presidio diffuso e capillare sul territorio, sia nelle destinazioni chiave sia nelle mete secondarie. Agli albergatori indipendenti che scelgono di fare rete offriamo la forza commerciale e la visibilità di un brand internazionale, mantenendo però un punto fermo: la loro totale autonomia gestionale e l’identità legata al territorio”.
L’Hotel Palace di Lucera si affilia a BWH Hotels con il brand Best Western, il marchio più conosciuto del gruppo, posizionandosi come punto strategico per far scoprire il patrimonio culturale dell’area dei Monti Dauni e della provincia di Foggia. Il 4 stelle si caratterizza per il design modern-chic e l’atmosfera calda e rigenerante e le sue 101 camere si suddividono in Comfort, Family e Suite dotate di terrazzo privato.
Il vero fiore all’occhiello è l’imponente SPA “Aquam” di 1.500 mq, un vero tempio del benessere aperto anche ai clienti esterni, affiancato da una palestra gratuita e da un’area relax esterna con solarium, dove è in arrivo una nuova piscina. La cura dell’ospite prosegue a tavola grazie al ristorante interno “Il Mirto”, capace di accogliere fino a 250 persone, per celebrare i sapori autentici della cucina locale.
Per il segmento business e i grandi eventi, l’hotel mette inoltre a disposizione un centro congressi composto da 5 sale meeting, capaci di ospitare da un minimo di 20 a un massimo di 250 partecipanti. “L’affiliazione a BWH Hotels rappresenta un passaggio fondamentale per l’evoluzione della nostra struttura - commentano Giuseppe e Felice Ursi, rispettivamente direttore generale e responsabile della Divisione Mergers & Acquisition di Investimenti & Finanza Merchant, proprietaria del Best Western Hotel Palace Lucera -. Abbiamo scelto un partner globale per elevare ulteriormente i nostri standard di servizio, mantenendo ben salde le radici nel nostro territorio. I Monti Dauni e l’area di Foggia custodiscono un patrimonio culturale, naturalistico ed enogastronomico immenso: siamo certi che la visibilità internazionale del brand Best Western ci permetterà di attrarre una clientela sempre più ampia e diversificata, valorizzando l’intera destinazione”.
L’Hotel Sakura
L’Hotel Sakura entra, invece, nel network sotto l’insegna Sure Hotel Collection by Best Western portando a 14 il numero totale di strutture in Campania, per un portfolio complessivo che supera le 700 camere. La struttura a 4 stelle riesce a combinare il fascino del panorama campano con una grande praticità logistica, posizionandosi a soli 20 chilometri dall’aeroporto di Napoli Capodichino. L’hotel dispone di 39 camere e si rivolge sia a chi viaggia per affari, sia ai turisti desiderosi di esplorare le meraviglie del territorio circostante, accogliendo anche gli amici a quattro zampe.
Al suo interno il Ristorante ‘Il Ciliegio’, disponendo di una sala da 46 coperti, ideale per cene riservate, e di una grande sala ricevimenti che ospita fino a 160 persone. Durante la bella stagione, inoltre, è possibile cenare nello spazio esterno.
Per agevolare gli arrivi, la struttura mette a disposizione un parcheggio gratuito da 200 posti, a cui si aggiunge la possibilità di accogliere i gruppi grazie a un’area di sosta gratuita per i pullman, a circa 500 metri dall’hotel. Infine, la forte vocazione business della struttura è supportata da un centro congressi con 5 sale meeting, capaci di ospitare dalle 8 alle 156 persone.
“L’ingresso in BWH Hotels rappresenta una tappa fondamentale per il futuro della nostra struttura e un riconoscimento del lavoro svolto finora - commenta Corrado Sorbo, proprietario dell’Hotel Sakura -. Affiliarci a un network globale come BWH Hotels ci permette di mantenere intatta la nostra identità legata al territorio, proiettandoci al contempo sui mercati internazionali”.
Remo Vangelista