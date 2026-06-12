BWH rafforza il presidio nel Sud Italia: new entry in Puglia e Campania

Sale a 40 il totale delle strutture del Sud Italia che portano la firma di BWH Hotels Italy & South-East Europe. Due le new entry nel gruppo: lo Sure Hotel Collection By Best Western Sakura di Torre del Greco (Napoli) e il Best Western Hotel Palace di Lucera (Foggia). Grazie a queste due nuove affiliazioni il portfolio complessivo nell’area arriva a superare le 2.000 camere, circa il 22% dell’intero network nazionale.

“Raggiungere i 40 hotel nel Sud Italia, che oggi significano quasi un quarto del nostro gruppo a livello nazionale, dimostra quanto il Mezzogiorno sia centrale nei nostri piani di sviluppo - dichiara Fabrizio Doria, Chief Development Officer di BWH Hotels Italy & SEE -. L’ingresso dell’Hotel Palace e dell’Hotel Sakura conferma il valore del nostro modello, capace di garantire un presidio diffuso e capillare sul territorio, sia nelle destinazioni chiave sia nelle mete secondarie. Agli albergatori indipendenti che scelgono di fare rete offriamo la forza commerciale e la visibilità di un brand internazionale, mantenendo però un punto fermo: la loro totale autonomia gestionale e l’identità legata al territorio”.

L’Hotel Palace di Lucera si affilia a BWH Hotels con il brand Best Western, il marchio più conosciuto del gruppo, posizionandosi come punto strategico per far scoprire il patrimonio culturale dell’area dei Monti Dauni e della provincia di Foggia. Il 4 stelle si caratterizza per il design modern-chic e l’atmosfera calda e rigenerante e le sue 101 camere si suddividono in Comfort, Family e Suite dotate di terrazzo privato.

Il vero fiore all’occhiello è l’imponente SPA “Aquam” di 1.500 mq, un vero tempio del benessere aperto anche ai clienti esterni, affiancato da una palestra gratuita e da un’area relax esterna con solarium, dove è in arrivo una nuova piscina. La cura dell’ospite prosegue a tavola grazie al ristorante interno “Il Mirto”, capace di accogliere fino a 250 persone, per celebrare i sapori autentici della cucina locale.