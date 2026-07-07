Aeroitalia, performance record sulle rotte di continuità da e verso la Sardegna

Aeroitalia archivia un bimestre maggio-giugno 2026 in forte crescita sulle rotte in continuità territoriale da e per la Sardegna. La compagnia ha operato 4.002 voli, trasportando 516.205 passeggeri, con un incremento del 52% dei collegamenti e del 39% dei viaggiatori rispetto allo stesso periodo del 2025.

Il trend positivo prosegue anche a luglio. Nei primi cinque giorni del mese i voli sono aumentati del 58%, passando da 232 a 366, mentre i passeggeri trasportati sono saliti del 63%, da 31.217 a 50.955 rispetto all’analogo periodo dello scorso anno.

Sul piano operativo, il tasso dei ritardi e delle cancellazioni si è attestato all’1,85% del volume complessivo del servizio.

Risultati che, secondo la compagnia, rappresentano “una chiara testimonianza dell’importanza strategica e dell’impegno costante di Aeroitalia nel servizio di continuità territoriale”.