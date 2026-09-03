Spagna, Wizz Air insidia Ryanair

Wizz Air insidia Ryanair sul mercato spagnolo. Mentre la low cost irlandese taglia voli sugli scali iberici, acuendo gli attriti con Aena (società che gestisce la maggior parte degli aeroporti spagnoli), la compagnia aerea guidata da József Váradi guadagna terreno.
Solo nella stagione estiva 2026 Wizz Air ha registrato infatti il maggior incremento di passeggeri della sua storia in Spagna, con un tasso di crescita su base annua del +50%, riporta Preferente.
Parallelamente, sul fronte operativo il vettore si appresta ad aprire due nuove basi a Madrid e Valencia e a competere con Ryanair su 87 rotte.
Se, quindi, fino a oggi Ryanair ha rivestito il ruolo di leader del comparto low cost in Spagna, l’avanzata di Wizz Air potrebbe mettere a rischio il suo primato sul mercato iberico.
Remo Vangelista