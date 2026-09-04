Boeing: multa da 3,1 milioni di dollari dalla Faa per le norme di sicurezza

La Faa (Federal Aviation Administration) e Boeing hanno confermato che il costruttore ha pagato una multa da 3,1 milioni di dollari per una serie di violazioni delle norme di sicurezza, tra cui quelle legate ai problemi dei B737 Max 9 di Alaska Airlines e all’incidente del gennaio 2024.

Come riporta travelpulse.com, la multa sarebbe stata pagata lo scorso gennaio, ma sarebbe stata resa nota solo adesso. La Faa ha confermato ha precisato che la sanzione rappresenta la cifra massima prevista dalla legge federale.

La FAA ha identificato centinaia di violazioni presso lo stabilimento di produzione del Boeing 737 a Renton, Washington, nonché presso la fabbrica di fusoliere del 737 gestita dal subappaltatore di Boeing Spirit AeroSystems a Wichita, Kansas.