Una nuova fase di sviluppo sul territorio del lago di Como per R Collections Hotels, che lancia quattro nuovi progetti nel 2027, una campagna di recruiting, una staff house da 243 posti letto per i collaboratori e una governance rafforzata con le nomine di Riccardo Bortolotti e Thomas Schmidt.

Un percorso che parte da una stagione 2026 ancora in corso ma molto positiva, a conferma della capacità del Lago di Como di continuare ad attrarre una clientela internazionale. Un successo che, secondo R Collection Hotels, rappresenta però soprattutto uno stimolo a continuare a investire. “Il Lago di Como vive un momento straordinario e continua a esercitare un fortissimo appeal internazionale, ma crediamo che sia proprio questo il momento di non adagiarsi sulla fortuna della destinazione – dice Ludovica Rocchi, owner e brand director di R Collection Hotels -. La crescita porta con sé una responsabilità: continuare a investire nella qualità dell'ospitalità, nei luoghi e soprattutto nelle persone che la rendono possibile ogni giorno. È con questa visione che stiamo preparando la prossima fase del nostro sviluppo sul territorio”.

Nel 2027, il Gruppo farà il suo ingresso nel cuore di Como città con tre nuove aperture e dall’estate lavora ad un nuovo progetto a Cernobbio. Nel cuore della città di Como debutteranno Lake Como Palace ed EX-C Excelsior Como, a cui si aggiungerà, nella seconda metà dell'anno, Hotel Due Corti, ampliando ulteriormente la presenza del gruppo nel capoluogo. A Cernobbio nascerà invece Villa O, nuovo progetto di ospitalità di R Collection Hotels in una delle località più iconiche del lago.

Le quattro aperture andranno ad affiancarsi alle strutture già presenti a Menaggio e Varenna, delineando una presenza sempre più articolata sul territorio, attraverso destinazioni e proposte di ospitalità differenti e complementari.

La staff house e le nomine

Accanto a questo, R Collection realizzerà a Menaggio una nuova staff house per sostenere la campagna di recruiting necessaria alle nuove strutture in apertura: la struttura offrirà 243 posti letto distribuiti in 124 camere, tutte dotate di bagno privato, e nasce con l'obiettivo di creare un ambiente in cui benessere, tranquillità e qualità della vita siano parte dell'esperienza quotidiana dei collaboratori.

I due edifici, immersi nel verde e progettati per inserirsi armoniosamente nel paesaggio, ospiteranno ampie aree comuni dedicate alla socialità e al tempo libero, cucine e spazi conviviali, una sala giochi e servizi quali lavanderia, pulizia delle camere e portineria. All'esterno, aree relax, spazi ristoro e luoghi dedicati alla socializzazione completeranno un progetto concepito intorno alla qualità dell'abitare.

“Abbiamo voluto immaginare qualcosa che andasse oltre il semplice concetto di accommodation: un luogo capace di offrire qualità della vita, occasioni di condivisione e benessere alle persone che lavorano con noi – continua Rocchi -. La capacità di attrarre e trattenere talenti sarà una delle sfide decisive per il futuro dell'ospitalità sul Lago di Como. Non basta cercare i migliori professionisti: dobbiamo creare le condizioni perché scelgano di lavorare e crescere con noi, vivendo bene sul territorio”.

Ad accompagnare questa nuova fase sarà anche un rafforzamento della struttura manageriale del gruppo. Riccardo Bortolotti è stato nominato Area general manager Lake Como di R Collection Hotels, nell’ambito di un importante percorso di crescita all'interno del gruppo. Il rafforzamento del management sul lago di Como prosegue con l'arrivo di Thomas Schmidt nel ruolo di general manager del Grand Hotel Victoria Concept & Spa di Menaggio.

“In questa fase di crescita vogliamo continuare a valorizzare le persone che hanno costruito il proprio percorso con noi e, allo stesso tempo, attrarre professionalità capaci di portare nuove competenze ed esperienze internazionali. La crescita del gruppo passa necessariamente dalla crescita della sua squadra - conclude Rocchi -. La nomina di Riccardo ne è un esempio concreto: ha accompagnato con successo l'evoluzione del Grand Hotel Bristol e conosce profondamente il nostro gruppo, la sua cultura e il nostro modo di fare ospitalità. Thomas porta invece una lunga esperienza internazionale e una forte competenza nel mondo F&B, particolarmente preziosa per accompagnare la nuova fase di sviluppo di Menaggio”.