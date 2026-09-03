Turkish sospende i voli per la Russia

Dopo i timori espressi dal presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky sui cieli della Russia in seguito all’intensificarsi degli attacchi di droni, Turkish Airlines ha annunciato la sospensione dei voli sulla Russia. Anche Pegasus ha seguito la stessa linea. Gli ultimi voli sono stati operati la scorsa notte.

I voli, come precisa preferente.com, resteranno programmati ma inizialmente non saranno operativi.

All’elenco si aggiunge anche Nesma Airlines, compagnia aerea privata egiziana, ha sospeso ieri i voli da Sharm el-Sheikh e ha cancellato il volo per Yerevan, la capitale armena.

Le cancellazioni, viene precisato, stanno creando problemi ai turisti in vacanza in Turchia e in Egitto provenienti dai Paesi coinvolti dagli stop.