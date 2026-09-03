Small Luxury Hotels of the World, l’Hotel Saltus nella Wellbeing Collection

C’è anche una struttura italiana , l’ Hotel Saltus in Alto Adige , tra gli alberghi che arricchiscono la Wellbeing Collection di Small Luxury Hotels of the World , la collezione che riunisce hotel in cui il benessere non si limita alla spa, ma permea ogni aspetto dell’esperienza di soggiorno. Ogni struttura è stata selezionata per la sua capacità di favorire il benessere fisico, mentale ed emotivo attraverso un approccio olistico che integra design consapevole, il contatto con la natura, un’alimentazione equilibrata, la valorizzazione della cultura e tradizioni locali ed esperienze uniche.

Sette le new entry a un anno dal suo debutto, tra cui appunto il resort altoatesino, che valorizza lo spettacolare contesto alpino abbinando i benefici rigeneranti della Forest Spa immersa nel bosco alle panoramiche Sky Pools e a una serie di attività pensate per favorire una connessione più profonda con la natura.

Altra new entry europea è, in Finlandia, Skýra Retreat , che celebra il legame con la natura attraverso rituali di sauna, immersioni in acqua fredda e forest bathing. In Transilvania, invece, Zabola Estate invita a rallentare il ritmo attraverso passeggiate nei boschi, escursioni a cavallo e incontri ravvicinati con la fauna selvatica.

Le altre new entry sono il REVĪVŌ Wellness Resort a Bali, immerso nei giardini tropicali di Nusa Dua, il Sansara Surf & Yoga Resort sulla costa pacifica di Panama e, arroccato sulle montagne della Costa Rica, Il Retreat Costa Rica.

In India, infine, è entrato a far parte della collezione il Dharana at Shillim, nei pressi di Pune, un retreat di 99 ville immerso nei Monti Sahyadri, patrimonio Unesco, dove moderne tecniche diagnostiche si integrano con l’Ayurveda, nutrizione terapeutica, yoga e breathwork.