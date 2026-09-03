L’appello del Nepal alle Nazioni Unite: “Vogliamo giustizia climatica”

Dopo la catastrofe del Nepal il governo del Paese e i leader del settore turistico chiedono alle Nazioni Unite e alle economie industrializzate di passare dalla solidarietà climatica alla giustizia climatica, dal momento che l’accelerazione dello scioglimento dei ghiacci himalayani minaccia le comunità, il turismo, l’energia idroelettrica e la sicurezza idrica di tutta l’Asia.

“Il Nepal non dev’essere lasciato solo ad affrontare questa crisi” sostiene Shradha Shrestha, ex ministro del governo nepalese ed esperta di turismo presso il Nepal Tourism Board, che ha inoltrato un appello ufficiale del suo governo, firmato dal ministro delle Finanze e dal ministro dell’Agricoltura, delle Foreste e dell’Ambiente.

“Quando un Paese vulnerabile ai cambiamenti climatici si trova ad affrontare un disastro che va oltre la sua capacità di risposta - dice la lettera aperta, come ripurta eTurboNews - la solidarietà internazionale deve significare più che semplici parole. Deve significare finanziamenti rapidi, accessibili e adeguati”.

Le catastrofiche inondazioni, aggiunge la nota, hanno mostrato ancora una volta la brutale realtà della crisi climatica per Paesi come il Nepal, “che hanno contribuito in minima parte alle emissioni globali, eppure stanno pagando un prezzo enorme in termini di perdita di vite umane, mezzi di sussistenza, infrastrutture e progressi nello sviluppo”.

“Questa - ribadisce la lettera - è una richiesta di giustizia climatica. Ci auguriamo che il Loss and Damage Fund dimostri di poter rispondere con rapidità, flessibilità, umanità e giustizia. I professionisti del turismo in Nepal stanno lanciando l’allarme: l’allarme climatico”.

Per un Paese la cui identità e la cui economia turistica sono inseparabili dall’Himalaya, il cambiamento climatico non è più, dunque, un astratto dibattito ambientale, ma sta diventando sempre più una questione di sicurezza, infrastrutture, mezzi di sussistenza e futuro di alcune delle destinazioni montane più famose del pianeta.