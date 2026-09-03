Il gruppo Pavilions cresce in Italia con The First Cortina

Il gruppo Pavilions Hotels & Resorts arriva a Cortina con il The First Cortina, che debutterà il 4 dicembre prossimo nella località sciistica. L’apertura segna l’espansione in Italia del marchio The First, con il quale il gruppo Pavilions opera su 3 strutture a Roma: il The First Arte, il The First Dolce e il The First Musica.

The First Cortina è stato sviluppato a partire dalla ristrutturazione di un edificio esistente, con particolare attenzione alla combinazione dell'identità architettonica locale con il design contemporaneo e gli standard di ospitalità internazionali.

Il progetto segue un approccio di sviluppo già adottato dal gruppo per altre strutture, tra cui Casa Almagro, Madrid by The Pavilions e The First Rome by The Pavilions, dove edifici storici sono stati riqualificati mantenendo il legame con le rispettive destinazioni.

L'offerta di ristorazione sarà centrale per The First Cortina. L'hotel includerà una seconda sede di Velo, seguendo il concept introdotto al The First Dolce di Roma, insieme al ristorante di punta Zuma Cortina. Inoltre, l’hotel ospiterà anche una Spa e centro benessere REVÎVÔ di 1.000 mq, estendendo il marchio specializzato in benessere e longevità del gruppo a un'altra struttura.

“Abbiamo sempre creduto che gli hotel più affascinanti siano quelli che possiedono un forte senso di individualità e appartenenza al contesto circostante – dice Gordon Oldham, fondatore di The Pavilions Hotels & Resorts -. Il First Cortina porta questa filosofia in una delle più grandi destinazioni alpine del mondo, creando un punto di riferimento sociale contemporaneo, plasmato da design, ristorazione e benessere”.