Amaala cresce: apre Equinox Resort, il lusso nel recovery

Una nuova apertura ad Amaala, la destinazione luxury Red Sea Global che da questo mese inizia ad accogliere i primi ospiti. Si tratta di Equinox Resort Amaala, il secondo hotel Equinox a livello globale e il primo al di fuori degli Stati Uniti. Situato nel Marina Village di Triple Bay, il resort porta ad Amaala l'approccio distintivo di Equinox, che coniuga lusso e recovery.

Il resort offre 128 camere e suite suddivise in sei categorie, tra cui due suite attico, oltre a 21 residenze di lusso. Progettato da Foster + Partners, con interni curati da Rockwell Group, il resort trae ispirazione dagli elementi naturali del paesaggio del Mar Rosso, tra cui la costa, l'ambiente marino e le montagne circostanti. “L’apertura dell’Equinox Resort Amaala introduce una nuova dimensione nell'offerta benessere della destinazione - dice John Pagano, ceo del Gruppo Red Sea Global -. Equinox si è costruita una reputazione globale nel campo del lifestyle ad alte prestazioni e portare questa esperienza ad Amaala rafforza la nostra ambizione di creare una destinazione in cui benessere, sport e lusso si fondano in modo davvero unico”.

Equinox Resort Amaala porta sulla costa del Mar Rosso l'ecosistema del marchio, che spazia dal movimento all'alimentazione, dalla rigenerazione alla socializzazione, creando un'esperienza pensata per supportare le prestazioni fisiche, il recupero e il benessere generale. Il resort disporrà di 704 mq di spazi per l'allenamento, sia interni che esterni, la più grande struttura fitness di Amaala, nell'ambito di un'esperienza più ampia dedicata alle prestazioni e alla rigenerazione. Le camere sono concepite come ambienti per un recupero profondo, ispirate alla piattaforma scientifica del sonno di Equinox Hotels, con illuminazione circadiana calibrata per supportare l'orologio biologico interno, un isolamento acustico avanzato progettato per ridurre al minimo i disturbi del sonno e un sistema di climatizzazione di precisione studiato per favorire un riposo ottimale.

La spa del resort, di 1.602 mq, è incentrata sull'esclusivo Equinox X Circuit, un percorso di rigenerazione ad alta tecnologia e con un tocco personalizzato, suddiviso in sette circuiti. La spa combina trattamenti e tecnologie all'avanguardia, tra cui crioterapia, sauna a infrarossi, ossigenoterapia iperbarica, idroterapia e terapie a contrasto termico, creando un approccio rigenerativo altamente personalizzato.

Gli ospiti avranno inoltre accesso a quattro piscine all'aperto, tra cui una piscina per il nuoto, piscine relax e una piscina panoramica con acqua salata al magnesio, affacciata su Triple Bay, sull'Amaala Marina e sull’Amaala Yacht Club.

L'offerta gastronomica dell'Equinox Resort Amaala si fonda sul principio di un'alimentazione sana e appagante, proponendo una varietà di concept che coniugano eccellenza culinaria, benessere e vitalità.