Bisogna investire sulla connettività e sulla capacità aerea per favorire la crescita dell’Europa. Questo l’appello lanciato dal presidente dell’Icao, Toshiyuki Onuma, all’Unione europea e ai Governi del Vecchio Continente nel corso di una recente missione istituzionale in Romania.

Nel suo intervento, riporta traveldailynews.com, Onuma ha evidenziato come lo sviluppo della connettività aerea, oltre a rappresentare una leva strategica per la crescita economica dei singoli Paesi membri dell’Unione, possa favorire le relazioni diplomatiche e commerciali tra gli Stati, contribuendo in modo decisivo alla resilienza e alla vitalità dell’intera Eurozona.

Resta, tuttavia, cruciale in questo percorso il ruolo degli organismi di cooperazione internazionale e delle istituzioni, chiamati a lavorare insieme per garantire operazioni aeree sicure e sostenibili in tutto il continente.