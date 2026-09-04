L’Italia fa il pieno di riconoscimenti per la qualità dei nostri aeroporti all'edizione 2026 degli Airport Service Quality (ASQ) Customer Experience Award di Aci World. Il premio, assegnato dall’associazione mondiale degli aeroporti, si è basato su oltre 700mila interviste fatte ai passeggeri in quasi 400 aeroporti in 110 Paesi nel mondo.

In sintesi, la soddisfazione generale dei passeggeri verso i principali scali è aumentata a livello globale, con l'atmosfera e la pulizia dell'aeroporto che si sono confermate i fattori principali di valutazione per definire il passaggio nello scalo come un'esperienza positiva. I maggiori incrementi di soddisfazione si sono registrati soprattutto ai controlli di frontiera e passaporti, mentre oltre il 35% delle strutture premiate sono nuove entrate.

Sei le categorie per cui sono stati aggiudicati i premi, che saranno assegnati durante la cerimonia ufficiale di premiazione che tiene come sempre durante il summit Aci World che si chiude oggi a Istanbul.

I vincitori nelle sei categorie

Per l’Europa, Milano e Roma sono fra le città i migliori da cui partire. Come best airport departure, Fiumicino è stato premiato nella sezione con oltre 40 milioni di passeggeri l'anno, mentre Linate fra quelli con un traffico fra i 5 e i 15 milioni di viaggiatori e Ciampino fra i due e i cinque milioni.

A sorpresa, invece, nella sezione arrivi, nessuno scalo del Vecchio Continente figura fra i 6 scali migliori, con l’India a farla da padrona con ben 4 aeroporti indiani su sei.

Dominio italiano assoluto, invece, nel premio della categoria riservata al personale (most dedicated staff), dove quattro italiani figurano tra i nove aeroporti vincitori: Linate, Ciampino, Fiumicino e Torino. I due scali, quello romano e milanese, sono inoltre stati premiati fra gli aeroporti dove il viaggio è più semplice, e il Leonardo da Vinci è anche stato giudicato fra i più “godibili” (most enjoyable airport). Lo scalo romano e quello di Torino, insieme agli spagnoli di Girona e Pamplona, sono stati infine riconosciuti come gli aeroporti più puliti d’Europa.