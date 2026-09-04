Sea: “Il premio Aci World è riconoscimento del percorso di trasformazione intrapreso”

Sea, la società di gestione degli scali milanesi, ha commentato con soddisfazione il riconoscimento a Linate degli Airport Service Quality (ASQ) Customer Experience Award appena assegnati per il 2025 da Aci World.

“I tre riconoscimenti testimoniano l’apprezzamento dei passeggeri per la qualità complessiva dell’esperienza offerta dallo scalo, per la professionalità e la disponibilità delle persone che vi lavorano e per l’efficienza di un percorso aeroportuale progettato per essere semplice, intuitivo e fluido. A questi risultati si aggiunge il Livello 4 dell’ACI Airport Customer Experience Accreditation, che attesta la maturità dell’approccio alla customer experience e la capacità di trasformare la voce dei passeggeri in azioni concrete di miglioramento. Il risultato conferma l’efficacia del percorso di trasformazione intrapreso da Milano Linate negli ultimi anni e l’impegno quotidiano di tutta la comunità aeroportuale nel mettere il passeggero al centro, attraverso qualità, comfort, semplicità e innovazione”.

Roberto Saoncella