Cuba: turisti in calo del 62% nella prima metà dell’anno

Il turismo a Cuba è crollato del 62% da gennaio a luglio di quest'anno rispetto allo stesso periodo del 2025, evidenziando la profonda crisi di un settore strategico per l'isola da quando gli Stati Uniti hanno intensificato la pressione nei confronti dei tour operator internazionali e imponendo un embargo energetico.

Secondo un rapporto dell'Ufficio nazionale di statistica e informazione (Onei), la nazione caraibica ha accolto 419.863 visitatori stranieri fino a luglio, ovvero 708.968 viaggiatori in meno rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Il calo maggiore si è registrato tra i turisti provenienti dal Canada, con 350.737 arrivi in meno.

I turisti a Cuba erano stati 2,2 milioni complessivi nel 2024 e 2,4 milioni nel 2023, ben lontani dai 4,6 milioni del 2018 e dai 4,2 milioni del 2019.

Roberta Saoncella