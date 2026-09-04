Gnv: dal 16 settembre il recruiting a bordo della Rhapsody

Gnv porta il recruiting direttamente a bordo delle proprie navi. La compagnia di traghetti del Gruppo Msc inaugura il 16 settembre a Olbia una nuova campagna di selezione realizzata con Sviluppo Lavoro Italia e i Centri per l’Impiego, con un format che permetterà per la prima volta ai candidati di svolgere i colloqui direttamente su una nave.
La prima giornata si terrà a bordo di Rhapsody, ormeggiata nel porto di Olbia, dalle 9.30 alle 15.30. I partecipanti potranno conoscere da vicino l’ambiente di lavoro, incontrare i recruiter e informarsi sui percorsi di carriera, oltre a candidarsi per le posizioni aperte a bordo.
La tappa sarda inaugura una campagna che nei prossimi mesi toccherà anche Abruzzo, Toscana, Marche, Veneto e Liguria, con date ancora da definire. Per partecipare è necessario registrarsi sul sito della compagnia entro il 13 settembre.
Carolina Saporiti
Remo Vangelista