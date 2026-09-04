Tourise Awards: al via le candidature

Celebrare le destinazioni turistiche più eccezionali al mondo. Con questo slogan si è dato il via alle candidature per la seconda edizione dei Tourise Awards. Dopo aver premiato nel 2025 le destinazioni in grado di offrire esperienze di viaggio distintive e basate su fini precisi, nel 2027 Tourise celebrerà quelle che stanno plasmando il turismo di domani.

Le candidature sono aperte al pubblico fino al 19 novembre 2026. Gli Awards si articoleranno in sei categorie: migliore destinazione per l’arte e la cultura, per l’avventura, per l’enogastronomia, per lo shopping, per l’intrattenimento e la nuova categoria Migliore destinazione per il benessere. Inoltre il riconoscimento per la Migliore destinazione assoluta, sarà conferito alla destinazione che eccelle in ogni aspetto dell’esperienza di viaggio, ponendosi come punto di riferimento globale e luogo più straordinario da visitare.

Per essere ammissibili, le destinazioni devono presentare un ambito geografico definito (una città, una regione o un sito), un’identità e un carattere distintivi derivanti da cultura, paesaggi e attrazioni che ne plasmano la percezione da parte dei viaggiatori, e avere il supporto di un ente di gestione del turismo responsabile.