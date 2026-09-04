Sandals Resorts investe nel segmento wedding, i nuovi plus

Sandals Resorts concentra l’attenzione sul destination wedding promuovendo il rinnovato pacchetto premium Sweetheart Wedding con un’iniziativa per celebrare la riapertura di tre dei suoi resort completamente rinnovati in Giamaica: Sandals South Coast, che riaprirà il 18 novembre 2026, Sandals Montego Bay e Sandals Royal Caribbean, entrambi operativi dal 18 dicembre 2026. Il brand offre alle coppie che sceglieranno uno di questi resort per il proprio soggiorno nel 2027 la possibilità di usufruire gratuitamente del pacchetto, a patto che prenotino entro il 31 dicembre 2026 un soggiorno di almeno cinque notti in una Club Level Suite o Butler Suite al Sandals South Coast, Sandals Montego Bay o Sandals Royal Caribbean, con partenza compresa tra il 2 gennaio e il 20 dicembre 2027 (salvo periodi di esclusione).

La cerimonia, che potrà ospitare fino a 50 invitati, dovrà svolgersi all’interno del resort e fa parte di un pacchetto gratuito che include anche la licenza matrimoniale e le relative spese amministrative previste in Giamaica. Sweetheart Wedding comprende anche l’assistenza di un team dedicato di wedding planner prima della partenza e durante il soggiorno, il supporto per la preparazione della documentazione necessaria, il coordinamento della cerimonia e uno sconto del 15% su una selezione di trattamenti presso la Red Lane Spa.

Nel giorno delle nozze sono inclusi una location dedicata all’interno del resort, bouquet e boutonnière in orchidee dendrobium, sedute Chiavari con cuscini bianchi, accompagnamento musicale e un ricevimento privato con cocktail, finger food, brindisi con spumante, un cocktail, torta nuziale a due piani e ulteriori dettagli pensati per rendere l’esperienza ancora più esclusiva. Agli sposi vengono inoltre riconosciuti un credito di 200 dollari per servizi fotografici e un ulteriore credito di altri 200 dollari per servizi video selezionati.

Il soggiorno prosegue con una serie di benefit dedicati alla luna di miele, tra cui una cena romantica in uno dei ristoranti esclusivi del resort, una colazione servita in camera, una preparazione speciale della suite per la prima notte di nozze e un credito di 100 euro da utilizzare per una cena privata a lume di candela, un’immersione subacquea oppure una cabana privata in spiaggia o a bordo piscina. Inoltre, tornando in uno qualsiasi dei Sandals o Beaches Resorts per celebrare il proprio anniversario, gli sposi potranno usufruire di una notte gratuita prenotandone almeno sette a pagamento in una Club Level Suite o Butler Suite.