Mazzi: “Risultati storici per il turismo italiano”

Risultati storici per il turismo italiano. Li sottolinea il ministro del Turismo, Gianmarco Mazzi, nel corso dell’evento che si svolge oggi a Bari per celebrare il record di Governo più longevo.

“I risultati parlano da soli – dice Mazzi -: 2025 chiuso con 160,7 milioni di arrivi e 535,5 milioni di presenze, +15% sul 2024 e addirittura oltre il +22% sul 2019 (anno pre-pandemia). Abbiamo superato la Francia per presenze. Una crescita che continua nel 2026, con un surplus di 22,7 miliardi nella bilancia turistica”.

Il ministro sottolinea che questi dati sono frutto di visione e di impegno quotidiano: sono stati stanziati 4 miliardi di investimenti per rendere il turismo un'industria moderna, accessibile e stabile; sono state detassate le mance al 5% che valgono +1.000 euro in busta paga, è stata stabilita la decontribuzione per notturni e festivi, si è messa in primo piano una casa per i lavoratori del turismo con 58mila alloggi a prezzi calmierati e oltre 3.500 nuovi alloggi.

“Siamo apripista sui temi della legalità e della qualità sia sul tema degli affitti brevi, in particolare contro l'abusivismo con 735mila strutture registrate nella Banca dati delle strutture ricettive e con lo stop alle false recensioni. Italia.it è oggi il primo portale turistico d'Europa con 23 milioni di visite medie”.

“Il lavoro non ha guardato solo le grandi destinazioni, ma vede anche i borghi protagonisti: nel 2026 +5,3% arrivi e +4,6% presenze – aggiunge Mazzi - e con il Fondo piccoli comuni a vocazione turistica ogni euro pubblico investito ne genera più di 3 sul territorio”.