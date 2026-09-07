Debutta il nuovo format di TTG Star Award in occasione di TTG Travel Experience 2026. Un’edizione particolarmente coinvolgente con 12 candidati e 4 categorie di premiazione da votare online a questo link dal 7 al 16 settembre. Tutti possono dare il proprio voto per assegnare un “premio al professionista che, nella propria impresa, interpreta e guida il cambiamento del turismo attraverso innovazione di pensiero e di prodotto, in linea con le nuove aspettative dei viaggiatori”.

Un focus speciale nella scelta dei candidati è stato riservato al tema della visione futura e innovativa, perché TTG Star Award 2026 ambisce a definire l’eccellenza di tutto il settore turismo e hospitality in allineamento ai valori della manifestazione riminese.

Nel format rinnovato di TTG Star Award 2026 sono state create 4 categorie: Transport, Hospitality, Destination (sono candidate le destinazioni rappresentate da una persona) e Tour Operator.

Qui sotto i 12 candidati a TTG Star Award 2026 con le motivazioni della candidatura, da votare online a questo link dal 7 al 16 settembre 2026. I vincitori saranno annunciati sul palco della Main Arena a TTG Travel Experience a Rimini il 15 ottobre alle 15.30.

I candidati da votare per TTG Star Award 2026

TRANSPORT

Leonardo Cesarini – Chief Commercial Officer Trenord

Avvicinando il treno alle attuali esigenze dei viaggiatori, ha contribuito a trasformare Trenord da semplice vettore di trasporto in una risorsa strategica per lo sviluppo turistico territoriale. Dalle guide realizzate con Lonely Planet ai prodotti innovativi, come Gite in Treno e Gite sulla Neve, fino all'impegno nella valorizzazione delle opportunità legate alle ultime Olimpiadi invernali, ha favorito l’affermazione del trasporto ferroviario locale quale leva di sviluppo sostenibile, sempre più apprezzata dai viaggiatori italiani ed esteri.

Flavio Ghiringhelli – Vice President Passenger Sales - Regional Clusters for South & Central Europe, Emirates

Il cambiamento costante e progettato secondo prospettive di medio e lungo periodo è da sempre la chiave di volta della sua strategia imprenditoriale. Convinto che l’aereo non debba più essere considerato un puro mezzo di trasporto ma un elemento decisivo dell’esperienza di viaggio, orienta in questa prospettiva le azioni commerciali di Emirates, ricordando che il vettore è ad oggi uno dei pochi a vantare 4 classi di servizio e una clientela di fascia alta particolarmente sensibile anche al valore del tempo trascorso in volo.

Gaetano Intrieri – CEO Aeroitalia

Ha guidato Aeroitalia in un articolato percorso di crescita e consolidamento, contribuendo a rafforzare il panorama del trasporto aereo italiano. Una visione imprenditoriale che punta ad offrire soluzioni di viaggio sempre più flessibili e competitive, potenziando la connettività territoriale e agevolando il movimento dei flussi. L’accordo di collaborazione con ITA Airways rappresenta un esempio concreto della capacità di sviluppare sinergie capaci di rispondere in modo sempre più efficace alle nuove esigenze dei passeggeri, a vantaggio del mercato domestico italiano e non solo.

HOSPITALITY

Graziano Debellini – Presidente TH Group

Innovazione, accessibilità e qualità dell’esperienza sono i pilastri alla base della strategia messa in campo per dare corpo a nuove forme dell’ospitalità italiana. Attraverso una visione imprenditoriale di lungo periodo, ha diversificato l’offerta puntando sull’alta gamma, richiamando spesso l’attenzione del settore sulla necessità di creare una “grande alleanza tra operatori”. Nell’ultimo anno ha stretto un accordo con Albergo Etico per sviluppare, attraverso l’Accademia dell’Indipendenza, modelli formativi basati sull’inclusione di giovani risorse con sindrome di Down e altre disabilità.

Andrea Delfini – Founder & CEO NERO Lifestyle

Con il progetto NERO Lifestyle ha dato corpo a un nuovo ecosistema mirato alla valorizzazione degli hotel indipendenti di alta gamma italiani, favorendo nuove opportunità di business per il segmento. Grazie a una rete di strutture d'eccellenza, a un calendario di oltre 100 eventi dedicati e a un progetto editoriale internazionale, ha sviluppato un modello capace di mettere in connessione hotellerie, brand premium e una community di viaggiatori altospendenti, contribuendo così a rafforzare la visibilità e il posizionamento del luxury hospitality italiano.

Marcello Mangia – Presidente e CEO Mangia's Hotels & Resorts

Ha dato corso a un articolato processo di trasformazione del Gruppo, ridefinendo e innovando il concetto di ospitalità mediterranea attraverso importanti investimenti, il riposizionamento nell'alta gamma con il brand Icona’s Collection e il lancio del polo ricettivo Costa Ragusa. Una visione imprenditoriale che, guardando al futuro, ha saputo coniugare valorizzazione del territorio, qualità dell'esperienza e sviluppo di un prodotto alberghiero capace di rispondere alle attuali aspettative del viaggiatore.

DESTINATION

Grecia - Kyriaki Boulasidou, Direttore Ente Nazionale Ellenico per il Turismo, Visit Greece

Una destinazione tradizionalmente meta di turismo balneare e archeologico, che ha scelto di riposizionare la propria immagine valorizzando l'entroterra, le montagne e le esperienze in natura, ampliando così la propria offerta. Con la campagna “Grecia Montana”, ha avviato un percorso orientato alla destagionalizzazione, alla valorizzazione dei territori meno conosciuti e alla diversificazione del prodotto turistico, intercettando i nuovi desiderata della domanda e promuovendo al contempo una crescita più equilibrata e sostenibile.

Copenaghen – Ghita Scharling Sørensen, Market Director The Netherlands, Belgium, France, Italy & Spain, VisitDenmark

Con il programma CopenPay la capitale danese ha introdotto un nuovo modello di ecoturismo partecipativo, trasformando la sostenibilità in un'esperienza concreta e coinvolgente per i visitatori. Con l'estensione di CopenPay a programma permanente e l’adozione del format da parte di altre mete internazionali, la città ha ispirato nuove politiche di sviluppo in numerose città del mondo, contribuendo a ridefinire il rapporto tra destinazione e turista.

Cortina – Josep Ejarque, Destination manager di Cortina d’Ampezzo, Cortina Marketing

Una località che ha colto la speciale occasione dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali 2026 per avviare un nuovo processo evolutivo partecipato, investendo in innovazione, qualità dell'accoglienza, accessibilità e sviluppo sostenibile. Un percorso che, tramite una gestione accorta e condivisa con la popolazione residente, rafforza il posizionamento internazionale di Cortina e ne consolida il ruolo di laboratorio per il turismo alpino del futuro, generando economia virtuosa e valore distribuito.

TOUR OPERATOR

Davide Catania – CEO Alidays

Per lui la tecnologia continua a rimanere condizione necessaria ma non sufficiente per offrire ai viaggiatori esperienze di alto valore. Negli anni e in ogni situazione di mercato ha saputo tener fede alla strategia originaria, da sempre orientata all’ascolto della persona e, in particolare all’ascolto degli agenti di viaggi, preziosi interpreti delle nuove richieste del turista. Anche al tempo dell’AI, gli investimenti restano concentrati su soluzioni d’avanguardia utili ad agevolare la relazione tra le agenzie e una clientela sempre più sofisticata e sensibile alla qualità delle esperienze.

Alessandro Simonetti - Titolare di African Explorer

La sua profonda conoscenza dell'Africa è alla base di un modello di offerta disegnato in stretta collaborazione con partner locali e allineato al crescente interesse dei viaggiatori per un continente in rapida trasformazione e sempre più direttamente protagonista del proprio futuro. Con il lancio di African Journey, dedicato alla progettazione di itinerari premium su misura, e di AfricaInsieme, nuova formula di viaggio in piccoli gruppi, ha coniugato personalizzazione, qualità dell'esperienza e valore della relazione, confermando la capacità di African Explorer di innovare nel solco della propria identità.

Francesco Vitali – Titolare e Responsabile Prodotto, Latitud Patagonia / Quality Group

Con il lancio della proposta Follow Me, ha saputo rispondere alle nuove aspettative dei viaggiatori proponendo un modello di self drive estremamente evoluto, supportato da tecnologie satellitari di ultima generazione. Grazie alla disponibilità di questi sistemi di comunicazione, ogni passeggero può scegliere liberamente tempi e tappe dell’itinerario da coprire, con la certezza di poter essere intercettato in caso di necessità in qualsiasi momento e in ogni luogo. Un format che, grazie all’impiego diffuso della tecnologia avanzata, regala al viaggiatore ulteriore libertà di movimento.

Le votazioni per TTG Star Award sono aperte dal 7 al 16 settembre, cliccando su questo link.