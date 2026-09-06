Seabourn lancia la World Cruises 2029, 138 giorni di viaggio

Aperte le prenotazioni per la World Cuise 2029 di Seabourn, che va sotto il nome di ‘Isole Iconiche e Orizzonti Remoti’, un viaggio di 138 giorni a bordo della Seabourn Quest che invita i viaggiatori a scoprire alcune delle destinazioni più affascinanti del mondo.

Con partenza da Miami e arrivo a Lisbona dal 7 gennaio al 26 maggio 2029, il viaggio si estende per oltre 32.000 miglia nautiche e tocca 58 destinazioni in 31 Paesi e territori, e visita più di 25 siti Patrimonio dell'Umanità Unesco, combinando monumenti iconici, isole remote ed esperienze culturali coinvolgenti.

“La nostra crociera intorno al mondo del 2029 è l'esempio perfetto del tipo di esperienze di viaggio straordinarie che contraddistinguono Seabourn – dice Mark Tamis, presidente di Seabourn -. Questo viaggio combina destinazioni di fama mondiale con alcuni dei luoghi più remoti e affascinanti del pianeta, creando opportunità per una scoperta più profonda e un'autentica connessione culturale. Dagli esclusivi eventi a terra alle esperienze immersive, fino al servizio personalizzato e all'intimità che contraddistinguono Seabourn, ogni elemento di questo viaggio è stato attentamente progettato per ispirare e arricchire i nostri ospiti.”

Il programma

La Crociera intorno al mondo del 2029 è stata studiata per bilanciare destinazioni di fama mondiale con gemme nascoste raramente incluse negli itinerari tradizionali. Dai suggestivi paesaggi dell'Isola di Pasqua e dalle lagune turchesi di Bora Bora alle culture di Zanzibar e Città del Capo, il viaggio offre agli ospiti l'opportunità di scoprire sia luoghi iconici che angoli meno battuti del globo.

Gli ospiti scopriranno anche destinazioni remote come Nuku Hiva nelle Isole Marchesi, Antsiranana in Madagascar, Akaroa in Nuova Zelanda e Burnie in Tasmania. Le dimensioni contenute della Seabourn Quest consentono, infatti, l'accesso a porti e destinazioni spesso inaccessibili a navi più grandi, creando un'esperienza di viaggio più coinvolgente e autentica.

Lungo il percorso, gli ospiti avranno l'opportunità di visitare oltre 25 siti Patrimonio dell'Umanità Unesco, tra cui l'Isola di Pasqua, il Parco Nazionale di Fiordland, Stone Town a Zanzibar e la Città Sacra di Kandy (Colombo).

Saranno 20 le soste prolungate in alcuni porti per permettere di avere maggiore tempo per scoprire le mete: i programmi opzionali Seabourn Journeys offrono l'opportunità di prolungare l'avventura con esperienze a terra coinvolgenti, tra cui visite alle Isole Galápagos, Machu Picchu, Uluru, il Taj Mahal, destinazioni safari in Africa e l'Isola di Pasqua.

Esperienze in esclusiva

Tra le esperienze più attese del viaggio, spicca la Seabourn Journey di due giorni e una notte a Bali, dove gli ospiti potranno godere di incontri culturali privati, autentiche esperienze culinarie, esplorazioni di villaggi e accesso esclusivo alle tradizioni locali che sveleranno il ricco patrimonio e la tradizione artistica dell'isola.

A Città del Capo, gli ospiti saranno invitati a una serata presso l'acclamato Zeitz Museum of Contemporary Art Africa (MOCAA). Con accesso privato fuori orario, cucina regionale, intrattenimento dal vivo e una vista mozzafiato sulla Table Mountain, l'evento su misura promette una celebrazione indimenticabile della cultura, dell'arte e dell'ospitalità africana riservato ai crocieristi di Seabourn.